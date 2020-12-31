На востоке Москвы произошёл технический сбой в работе трамваев

https://static.news.ru/photo/c57ffb7c-4b6e-11eb-9d62-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На востоке Москвы в районе Преображенской площади задерживаются трамваи маршрутов № 7 и 13.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале, причина задержки — технические причины.

Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

В дептрансе напомнили, что в новогоднюю ночь для москвичей в метро будет работать больше четырёх тысяч поездов. Приходить в среднем на станции они будут раз в пять минут, а по Кольцевой линии — раз в три минуты.

30 декабря дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. По другим данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сам спустился на рельсы. Теперь ему грозит штраф в размере одного миллиона рублей, писал NEWS.ru,