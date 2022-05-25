«На установку камер в туалетах решаются наиболее отмороженные индивиды» Тотальное видеонаблюдение становится повседневностью офисной жизни. Не все готовы с этим мириться

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Личное пространство офисных работников в России всё больше сжимается. Работодатели начали едва ли не пошагово следить за своими сотрудниками — последние социологические исследования показали, что начальство предпочитает повсеместно устанавливать в служебных помещениях камеры видеонаблюдения. Как правило, начальники апеллируют к нормам безопасности, при этом чаще всего работники не против такой слежки. Однако подчас полученные записи используются по-разному.

Мода на видео

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного исследовательским сервисом SuperJob, видеонаблюдение стало обыденностью российской офисной жизни. Как выяснилось, на сегодняшний день камеры установлены в офисах 61% компаний.

С недавнего времени у работодателей появилось право вести видео- или аудиозапись в своих офисах и на производственных площадках. В новой редакции Трудового кодекса это объясняется контролем за безопасностью работ. Так, камеры видеонаблюдения установлены в шести из десяти российских компаний.

Авторы исследования указывают: за последние девять лет число работодателей, ведущих видеонаблюдение в офисах, увеличилось в полтора раза. Сегодня видеокамер нет лишь в 35% организаций.

Представители SuperJob отметили: только каждый пятый сотрудник, работающий под камерой, относится к этому отрицательно. Они полагают, что перманентное видеонаблюдение нарушает их права, а также создает неудобства и дискомфорт. При этом плюсы в видеонаблюдении видят 28% респондентов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель одной из крупных коммерческих организаций Александр Борисов рассказал NEWS.ru, что за последний год оборудовал каждое помещение камерой видеонаблюдения.

Вложения, конечно, серьезные, но жалеть об этом не приходится — пользу вскоре почувствовал. Большинство трудовых конфликтов, даже банальных перепалок, удалось быстро урегулировать. Кроме того, многие сотрудники даже начали вести себя на работе совсем иначе. Будете смеяться, но практически полностью исчезла нецензурная брань. Люди помнят, что их снимают, поэтому контролируют свое поведение, свою речь, — рассказал собеседник издания.

Он признался, что однажды благодаря камерам удалось раскрыть случай воровства, в котором фигурировала новенькая сотрудница.

Представитель одной из российских компаний, занимающихся установкой систем видеонаблюдения, Денис Мишин подтвердил NEWS.ru, что работодатели в последнее время действительно массово оборудуют офисы камерами фиксации. По его словам, чаще всего к таким мерам прибегают крупные компании.

Это стало настоящей модой. Правда, все идут на видеоконтроль по разным причинам. Одни пытаются таким образом контролировать дисциплину сотрудников, особенно если деятельность организации связана непосредственно с обслуживанием клиентов. Другие уверены, что системы видеонаблюдения позволят предотвратить воровство, третьи борются с коррупционными проявлениями, — сообщил Мишин.

Он признал, что подчас «манией видеонаблюдения» страдают работодатели, которые склонны не доверять своим сотрудникам.

Однако у тотальной слежки за работниками существует и другая сторона.

В курилке и туалете

Трудовой кодекс и суды действительно наделили работодателя правом следить за своими сотрудниками при соблюдении ряда условий: принятия надлежащего положения о видеонаблюдении, а также информирования либо получения согласия работника на видеофиксацию рабочего процесса. Последнее, как правило, происходит в добровольно-принудительном порядке.

Однако за кадром остается ряд вопросов — прежде всего, использование видеокамер в туалетах, душевых, столовых, курилках, раздевалках. Безусловно, это нарушение права на неприкосновенность частной жизни, поскольку согласно статье 24 Конституции РФ, сбор и хранение информации о частной жизни граждан не допускается, пояснил NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

По его словам, коллизия кроется в том, что прямой запрет на такие действия в Трудовом кодексе отсутствует, равно как отсутствует и перечень объектов, в которых видеосъемка запрещена.

Понятно, что на установку камер в туалетах решаются наиболее отмороженные индивиды, а вот как быть с курительными помещениями или кухнями в офисах? Вопрос не праздный. Поскольку ряд работодателей трактуют нахождение в курилке как факт отсутствия на рабочем месте, курить на котором, кстати, запрещено. Аналогичная ситуация с кухонными комнатами, где работник, по сути, никакие трудовые функции не выполняет. Формально для доказывания своих прав сотруднику надо идти в суд, — пояснил адвокат.

Другой вопрос касается доступа к указанным видеозаписям сотрудников, их хранения и распространения. По мнению Сарбаева, если уж работодатель решил реализовать свое право слежения, то на него должны налагаться не менее серьезные обязанности по ограничению доступа заинтересованных лиц к указанным материалам, их хранению, распространению и, безусловно, уничтожению.

Однако на сегодняшний день эти вопросы никак в трудовом праве не разрешены и даже при увольнении сотрудника материалы остаются в полном распоряжении работодателя. Как он будет использовать их — большой вопрос.

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Побочный эффект

Между тем уже сегодня активная слежка за сотрудниками приводит к самым разным, в том числе необычным, последствиям. Эксперт по безопасности генеральный директор «Бюро консалтинга и корпоративной безопасности» Алексей Долженков пояснил NEWS.ru, что вопросы безопасности видеонаблюдение, безусловно, решает. Там, где есть видеонаблюдение, сведено к минимуму воровство у коллег, у компании, вредительство, в разы меньше хамства в общении, нет непристойного поведения, указал собеседник издания.

Долженков рассказал историю, случившуюся в одной из компаний: там в разгар корпоратива бухгалтер решила выдать одному из начальников отделов деньги для подрядчика. Начальник отдела должен был на следующий день приехать утром в офис, получить деньги и отвезти их подрядчику, однако чтобы упростить задачу, коллеги решили закрыть денежный вопрос сразу. Однако вскоре веселые танцы и песни были остановлены, потому как потерялись деньги.

Бухгалтер кричала, что всё выдала, начальник отдела отвечал, что ничего не получал. Благодаря видеофиксации деньги в итоге нашлись в самом непредсказуемом месте, и корпоратив продолжился, — рассказал Долженков.

Однако случаются и куда более экзотические истории. Собеседник NEWS.ru рассказал случай из собственной практики, когда сотрудница одной из компаний несколько раз подряд срывала сроки сдачи отчета, крайне важного для организации. При этом замечаний к работе девушки не было, наоборот, виделись перспективы роста.

За день до срока сдачи сотрудница рапортовала, что все готово, однако в момент сдачи материалов сообщала, что компьютер резко перезагрузился и удалил важный файл.

Благодаря видеонаблюдению выяснилось, что дело отнюдь не в вирусе, а также не в сбое программного обеспечения. Оказалось, что как только девушка выходила из кабинета, ее коллега удаляла содержимое таблицы и включала перезагрузку компьютера, — сообщил Долженков.

Эксперты сходятся во мнении, что видеонаблюдение продолжит набирать обороты: работодатели видят в нем больше плюсов, нежели минусов. Однако побочные эффекты технического прогресса по-прежнему никто не отменял. Потому и гарантий того, что запись с вашим «отрывом» на очередном корпоративе не выплывет где-нибудь в Сети, дать, пожалуй, никто не может.