На сайте Twitter появился новый логотип На сайте Twitter появился новый логотип X

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

На сайте соцсети Twitter появился новый логотип в форме буквы X, который сменил голубую птицу на белом фоне. Официальный аккаунт компании Twitter в одноименной соцсети также был переименован, аватар аккаунта был изменен на белую букву Х на черном фоне.

Владелец компании американский миллиардер Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

После того как Маск выразил готовность попрощаться «со всеми птицами» Twitter, он сообщил, что ему нравятся негативные отзывы о платформе.

Ранее Илон Маск принял участие в мероприятии Twitter Spaces, где рассказал о своей новой компании xAI. По словам бизнесмена, она будет использовать сообщения в Twitter, чтобы обучать искусственный интеллект пониманию вселенной и добиться того, чтобы этот ИИ не был «политически корректным». При этом Маск заверил, что речь идет только о публичных постах пользователей.

Миллиардер также признал, что Twitter по-прежнему является убыточной компанией. По его словам, это связано с падением доходов от рекламы, также на ситуацию влияет большая долговая нагрузка.