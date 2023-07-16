Маск рассказал, почему Twitter приносит одни убытки Маск: Twitter остается убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы

Фото: Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Twitter продолжает приносить только убытки из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Об этом написал на своей странице в социальной сети владелец компании Илон Маск. Таким образом он отреагировал на предложение одного из пользователей создать более выгодные условия для содержания соцсети.

У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из-за падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь, — заявил Маск.

После того, как предприниматель приобрел Twitter весной 2022 года, ряд ведущих рекламодателей сети приостановили расходы на данную платформу. Это было связано с опасениями из-за изменений, которые Маск может внести. При этом в апреле он утверждал, что многие рекламодатели уже вернулись или собираются это сделать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что новая компания Маска xAI планирует использовать для обучения моделей искусственного интеллекта сообщения в Twitter. По словам предпринимателя, он намерен создать «хороший» общий искусственный интеллект (AGI), целью которого станет понимание вселенной и который при этой не будет «политически корректным».