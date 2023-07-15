Маск обучит искусственный интеллект с помощью Twitter Новая компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения моделей ИИ

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая компания американского предпринимателя Илона Маска xAI планирует использовать для обучения моделей искусственного интеллекта сообщения в Twitter. Об этом сам Маск рассказал на мероприятии Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей ему социальной сети.

Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные, — сказал предприниматель.

Он рассказал, что намерен создать «хороший» общий искусственный интеллект (AGI), целью которого станет понимание вселенной и который при этой не будет «политически корректным».

Также Маск пообещал сотрудничать с другой своей компанией — Tesla — но только в рамках «рыночных сделок», поскольку это корпорация со своими инвесторами.

Предприниматель объявил о создании нового стартапа по искусственному интеллекту примерно через четыре месяца после того, как зарегистрировал торговую марку X.AI. Он признался, что планирует конкурировать с гигантами отрасли — Google и Microsoft, которые в настоящее время тоже инвестируют большие ресурсы в разработку и развитие ИИ. Для работы над новым проектом Маск дополнительно привлек сотрудников из передовых компаний по разработке нейросетей: DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft и других.

Ранее сообщалось, что космическая корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска приняла на работу 14-летнего вундеркинда Кайрана Квази. Он занял должность инженера-программиста в проекте Starlink. Перед этим Квази стал самым молодым выпускником инженерной школы Университета Санта-Клары.