Илон Маск взял на работу 14-летнего программиста

Фото: IMAGO/Global Look Press

Космическая корпорация SpaceX приняла на работу 14-летнего вундеркинда Кайрана Квази на роль инженера-программиста в проекте Starlink, сообщает Los Angeles Times. Перед этим Квази стал самым молодым выпускником инженерной школы Университета Санта-Клары в истории.

Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в команду Starlink. Одна из редких компаний, которые не использовали мой возраст в качестве устаревшего показателя зрелости и уровня способностей, — заявил юноша.

Как рассказывают авторы Los Angeles Times, Квази был настолько любознательным ребенком, что даже в детском саду делился со своими сверстниками и учителями новостями, которые услышал по радио. В возрасте всего лишь девяти лет Кайран уже стажировался в Intel Labs, исследуя область искусственного интеллекта, и к 11 годам поступил в Университет Санта-Клары для изучения компьютерных наук и инженерии. Тем временем, глава SpaceX Илон Маск еще не дал официальных комментариев по поводу принятия на работу юного таланта.

Ранее Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg. Согласно рейтингу, состояние Маска оценивается в $192 млрд. Маск потеснил с лидирующей позиции президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояние сократилось до $187 млрд. Третье место в рейтинге занял создатель Amazon Джефф Безос со $144 млрд. По данным агентства, активы Маска возросли более чем на $50 млрд в 2023 году благодаря росту цен на акции компании Tesla.