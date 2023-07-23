Илон Маск раскрыл будущее логотипа Twitter Илон Маск заявил о намерении попрощаться с прежним логотипом Twitter

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск выразил готовность попрощаться «со всеми птицами» Twitter и кардинально изменить логотип. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети, добавив, что ему нравятся негативные отзывы о платформе.

Честно говоря, мне нравятся негативные отзывы об этой платформе. Гораздо предпочтительнее какого-нибудь вонючего цензурного бюро! <...> И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами, — заявил Маск.

Новым логотипом социальной сети может стать лаконичный знак X. По словам предпринимателя, если до конца дня будет опубликован достаточно хороший вариант, то завтра он будет запущен во всем мире. Одну из версий владелец соцсети уже представил в своем аккаунте.

Ранее Илон Маск принял участие в мероприятии Twitter Spaces, где рассказал о своей новой компании xAI. По словам бизнесмена, она будет использовать сообщения в Twitter, чтобы обучать искусственный интеллект. При этом Маск заверил, что речь идет только о публичных постах пользователей.

Миллиардер также признал, что Twitter по-прежнему является убыточной компанией. Как объяснил Маск, это связано с падением доходов от рекламы. Помимо этого, на ситуацию влияет большая долговая нагрузка, добавил он.