На предприятии в Красноярском крае у 89 сотрудников выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/bcaca64a-91dc-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Массовая вспышка COVID-19 произошла на золотодобывающем предприятии «Полюс Красноярск» в Северо-Енисейском районе красноярского края. Коронавирус выявили у 89 работников.

Об этом сообщает РИА Новости, информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. 82 случая коронавирусной инфекции из 89 были выявлены за последние сутки. По факту вспышки начато эпидемиологическое расследование.

В Роспотребнадзоре уточнили, что около половины заболевших — жители Красноярского края. Случаев тяжёлого течения заболевания у работников предприятия пока нет, большинство заболевших не проявляют симптомов. Все 89 сотрудников с коронавирусом находятся в изоляции.

На предприятии в настоящее время проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Продолжается тестирование работников.

По последним данным, всего в Красноярском крае зафиксировано 1070 случаев COVID-19 при 13 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru писал о массовой вспышке COVID-19 в красноярском Глазном центре имени Макарова.