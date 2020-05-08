На предприятии в Красноярском крае у 89 сотрудников выявили коронавирус

Массовая вспышка COVID-19 произошла на золотодобывающем предприятии «Полюс Красноярск» в Северо-Енисейском районе красноярского края. Коронавирус выявили у 89 работников.
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В Роспотребнадзоре уточнили, что около половины заболевших — жители Красноярского края. Случаев тяжёлого течения заболевания у работников предприятия пока нет, большинство заболевших не проявляют симптомов. Все 89 сотрудников с коронавирусом находятся в изоляции.
На предприятии в настоящее время проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Продолжается тестирование работников.
По последним данным, всего в Красноярском крае зафиксировано 1070 случаев COVID-19 при 13 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru писал о массовой вспышке COVID-19 в красноярском Глазном центре имени Макарова.
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