На Первом канале состоялась премьера программы «Куклы наследника Тутти»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Мария Бутина

На Первом канале состоялась премьера авторского проекта депутата Госдумы Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти». Посмотреть новые выпуски можно по будням перед эфиром программы «Время». В каждом эпизоде ведущая вместе с профайлерами, полиграфологами, физиономистами, графологами, журналистами, дипломатами, экономистами и IT-специалистами будет обсуждать политиков, чей образ тщательно создается имиджмейкерами.

У каждого есть скелеты в шкафу. На излете СССР Запад обманул нас широкой улыбкой, за что наша страна заплатила слишком высокую цену. А лично мне это стоило свободы. Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдет. Мы вытащим на свет белый все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности! — заявила Бутина.

Первый выпуск будет посвящен президенту США Джо Байдену. Бутина хочет раскрыть истинное лицо западных политиков и показать, что все они являются кукловодами, которые стремятся только к одному — сохранить свою гегемонию в мире.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Съемки пройдут при участии кинокомпании «Марс Медиа» по заказу Первого канала.