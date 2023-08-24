На месте падения самолета Пригожина нашли оружие и гранаты Mash: на месте крушения самолета Пригожина найдены оружие и гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На месте крушения самолета Embraer Legacy 600, на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, найдены стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что они принадлежали бойцам ЧВК «Вагнер», летевшим вместе с Пригожин.

По данным канала, находка послужила основанием для еще одной версии причин крушения — «неосторожное обращение с боеприпасами». При этом отмечается, что данная версия для следствия не является приоритетной.

Ранее жители поселка Куженкино в тверской области, ставшие свидетелями крушения самолета, в котором летел Пригожин, рассказали о двух взрывах в небе и падении обломков на территорию поселка. Они также отметили, что первоначально приняли падавший самолет за сбитый беспилотник.

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Их тела были доставлены в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.