На космодроме «Восточный» усилили меры по профилактике COVID-19

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В 2020 году российские выпускники из школ не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. Об этом журналистам 17 мая сообщила Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она объяснила отмену экзамена тем, что он был нужен для государственной итоговой аттестации, для получения оценки по этой дисциплине. Базовой математики в этом году не будет, потому что она у...