На космодроме «Восточный» усилили меры по профилактике COVID-19

Руководство космодрома «Восточный» усилило меры по предотвращению распространения коронавируса.
Сообщение об этом появилось на сайте корпорации «Роскосмос». Согласно ему, транспорт, который привозит работников на объект, дезинфицируется два раза в день. Также обработке подвергаются помещения всех зданий на территории космодрома.
Периодичность влажных уборок также увеличена. В столовых введён специальный график посещения, позволяющий избежать большого скопления сотрудников,
Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, а вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об отсутствии заболевших COVID-19 на стройке космодрома Восточный. Работы здесь идут с наращиванием темпов. Они необходимы для пусков ракеты семейства «Ангара».
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