На клумбах ВДНХ расцвели розы

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Розы начали цвести на всей территории Выставки достижений народного хозяйства. Сообщение об этом появилось на сайте мэра Москвы.

По данным издания «Москва 24», наибольшее количество цветов можно увидеть на клумбах Центральной аллеи, а также у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». В общей сложности на территории ВДНХ растёт более 35 тыс. сортов роз. Среди прочих видов этих цветов на Выставке представлены чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные и парковые розы.

Так, возле Дома культуры, у памятника И.В. Мичурину и павильона № 510 «Гастроном № 1» высажены алые, жёлтые и темно-красные розы. Особую ценность представляет флорибунда сорта «сатчмо», отличающийся высокой устойчивостью к неблагоприятной погоде. На ВДНХ насчитывается около четырёх тысяч цветов этого вида — они находятся на Центральной аллее ВДНХ и у фонтана «Дружба народов».

В пресс-службе ВДНХ рассказали, что на территории Выставки высажено около 200 штамбовых роз. По словам представителей администрации, ежегодно к моменту открытия выставки на ней появляются новые уникальные цветочные композиции. Всего весной и летом здесь распускается почти два миллиона цветов и кустарников.

Благодаря грамотному комбинированию на территории выставки разных сортов роз, их цветы и неповторимый аромат будут радовать посетителей до поздней осени, — рассказали в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начали курсировать электробусы, которые бесплатно перевозят посетителей выставки. Все желающие смогут сесть в транспорт возле арки главного входа.