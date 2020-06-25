На клумбах ВДНХ расцвели розы

Розы начали цвести на всей территории Выставки достижений народного хозяйства. Сообщение об этом появилось на сайте мэра Москвы.
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Так, возле Дома культуры, у памятника И.В. Мичурину и павильона № 510 «Гастроном № 1» высажены алые, жёлтые и темно-красные розы. Особую ценность представляет флорибунда сорта «сатчмо», отличающийся высокой устойчивостью к неблагоприятной погоде. На ВДНХ насчитывается около четырёх тысяч цветов этого вида — они находятся на Центральной аллее ВДНХ и у фонтана «Дружба народов».
В пресс-службе ВДНХ рассказали, что на территории Выставки высажено около 200 штамбовых роз. По словам представителей администрации, ежегодно к моменту открытия выставки на ней появляются новые уникальные цветочные композиции. Всего весной и летом здесь распускается почти два миллиона цветов и кустарников.
Благодаря грамотному комбинированию на территории выставки разных сортов роз, их цветы и неповторимый аромат будут радовать посетителей до поздней осени, — рассказали в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начали курсировать электробусы, которые бесплатно перевозят посетителей выставки. Все желающие смогут сесть в транспорт возле арки главного входа.
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