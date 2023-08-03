«На кладбище прогул ставят»: профсоюз о 60-тысячном дефиците дальнобойщиков Глава профсоюза Котов: России не хватает дальнобойщиков из-за низкого престижа профессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нехватка около 60 тысяч дальнобойщиков объясняется низким престижем профессии, тяжелыми условиями труда и отсутствием должной системы обучения, рассказал NEWS.ru председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. По его словам, после развала СССР институт подготовки соответствующих специалистов уничтожили, а сейчас соискателей очень мало, так как «в 50-60 лет умирать никто не хочет, а после 50-ти дальнобойщикам на кладбище прогулы ставят».

С развалом СССР институт подготовки профессиональных водителей у нас уничтожили как таковой в связи с тем, что получить права на большегруз или автобус человеку, не работавшем на транспортном предприятии было невозможно, кроме допризывников из ДОСААФ. В СССР учили с отрывом от производства полгода, туда направляли предприятия, где он отработал водителем несколько лет, — добавил Котов.

Собеседник подчеркнул, что на курсах кандидат получал хорошую практику по техобслуживанию грузовых автомобилей, а потом его выпускали на линию. По его словам, в СССР на автопредприятиях присутствовали наставники — обычно опытные экс-водители — отвечавшие на любой «дурацкий» вопрос начинающих специалистов.

Каждый водитель был директором своего автомобиля, он нес полную ответственность за безопасность дорожного движения, машину, груз. Плюс в СССР были так называемые наставники, обучавшие молодежь, начинающий шофер мог задать ему любой, скажем так, дурацкий вопрос, — рассказал Котов.

В профсоюзе отметили, что сейчас профессия водителя-дальнобойщика «совершенно не престижная» из-за ненормальных условий труда в отрыве от семьи и детей.

Ротации нет, молодежь не приходит, дальнобойщик умирает. Им, кто старше 50 лет, на кладбище ставят прогулы. Почему дальнобойщики своего слова не сказали про пенсионную реформу? Потому что понимают, что до 65 лет не доживут, — заявил Котов.

Российские грузоперевозчики испытывают острый дефицит водителей-дальнобойщиков, рассказал газете «Ведомости» замгендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. По его словам, на рынке сложилась нехватка порядка 60 тысяч водителей, в самой компании наблюдается дефицит около 5% от штатной численности сотрудников.

Ранее сообщалось, что за последние два года количество автошкол в России сократилось на 15%. Согласно данным аналитиков, с января 2021 года по март 2023-го их число сократилось с семи тысяч до менее чем шести.