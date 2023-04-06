В России за два года резко сократилось число автошкол «Известия»: количество автошкол в РФ сократилось примерно на 15% за два года

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В России с января 2021 года число автошкол уменьшилось примерно на 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Контур.Фокус». По словам экспертов, данный сектор бизнеса переживает трудные времена.

По имеющимся данным, число автошкол в стране с января 2021 года по март 2023 года сократилось с 7 тысяч до 5,96 тысячи. В МВД РФ отметили, что в 2022 году заключение о соответствии учебно-материальной базе ГИБДД оформили 672 школы, в то время как в 2021 году такую процедуру прошла 721 школа. Такие документы выдаются автошколам каждые пять лет, без них работу осуществлять нельзя.

По словам генерального директора автошколы Михаила Бородачева, в настоящее время бизнес испытывает трудности из-за санкций, ухода иностранных концернов и повышения цен на автомобили и комплектующие. Кроме того, эксперт отметил сокращение людей, которые могут позволить себе обучение.

Меньше учеников — меньше выручка, а нам приходится платить за аренду помещений, обслуживать автомобили. Автошкола — это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует, — резюмировал Бородачев.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД сообщило, что в 2022 году в России было выдано около 180 тысяч международных водительских удостоверений, что вдвое больше, чем в 2021 году. При этом спрос на получение российских прав несколько снизился. По мнению экспертов, рост количества выданных международных прав связан с миграцией россиян за границу на фоне военной операции на Украине.