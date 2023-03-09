Россиянам понадобились международные водительские права В России за год вдвое выросло число выданных водителям международных прав

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

В 2022 году в России выдано около 180 тысяч международных водительских удостоверений, что вдвое больше, чем в 2021 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. При этом спрос на получение российских прав несколько снизился.

По мнению экспертов, рост количества выданных международных прав связан с миграцией россиян за границу на фоне военной операции на Украине. Кроме того, граждане стали больше ездить на отдых за рубеж на своих автомобилях. Отчасти активизации автотуризма способствовало подорожание авиабилетов.

Специалисты отмечают, что в последнее время количество новых учеников в автошколах сократилось: особенно начиная с сентября 2022 года и особенно среди лиц в возрасте до 30 лет. Одни уехали из России, другие решили отложить обучение.

Эксперты также отметили, что среди соискателей водительских прав только 12% смогли сдать экзамены в ГИБДД с первой попытки. По их словам, это связано с реформой экзамена и усложнением условий его сдачи.

Ранее сообщалось, что россияне могут предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». Однако реальный документ иметь при себе нужно все равно, чтобы не быть оштрафованным. Дело в том. что приложение является дублирующей системой, а некоторые инспекторы могут не иметь при себе планшета.