В России сложился дефицит дальнобойщиков

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Кадр из фильма «Изо всех сил»

Российские грузоперевозчики испытывают острый дефицит водителей-дальнобойщиков, рассказал газете «Ведомости» замгендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. По его словам, на рынке сложилась нехватка порядка 60 тысяч водителей, в самой компании наблюдается дефицит около 5% штатной численности сотрудников.

После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких, — объяснил топ-менеджер ПЭК.

Филатов уточнил, что особенно не хватает водителей большегрузов массой свыше 3,5 тонны, для управления которыми необходимы права категории E.

Проблему с нехваткой водителей подтвердили и в других компаниях. Издание приводит данные сводного опроса крупнейших представителей отрасли, согласно которым, за последние пять лет дефицит дальнобойщиков вырос с 15% до 21%.

Ранее сообщалось, что за последние два года количество автошкол в России сократилось на 15%. Согласно данным аналитиков, с января 2021 года по март 2023-го их число сократилось с семи тысяч до менее чем шести.