https://static.news.ru/photo/03fff922-c1a7-11e9-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбой произошёл на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда остановились на юго-восточном участке в направлении центра города.

На некоторых станциях составы стояли около 10 минут. Машинисты по громкой связи объявляли, что отправление задерживалось «по техническим причинам». Из-за этого был увеличен интервал движения, однако сейчас поезда вводят в график.

В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме.

Официально о причинах сбоя в столичной подземке пока не сообщали.

Ранее News.ru писал, что девять станций Сокольнической линии метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты с 18 по 24 августа. Это связано со строительством Большой кольцевой линии.