Детям-инвалидам старше 18 лет выплатят по 10 тысяч рублей к учебному году

https://static.news.ru/photo/97b9bd24-c5d8-11eb-bca9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят, в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей. Об этом ТАСС сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По решению президента на детей школьного вопроса к началу учебного года будет выплачено по 10 тысяч рублей. Это дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет и которые до момента выхода указа не достигли 18 лет. Кроме того, мы сейчас предусмотрели возможность выхода за границы 18-летнего возраста для детей-инвалидов, так как некоторые из них учатся в школах дольше обычного. Всего это более 20 млн детей, — сообщил Котяков.

Заявления на эту единовременную выплату начнут принимать в середине июля.

Предложение о единовременной выплате семьям школьников в размере 10 тысяч рублей Путин высказал в ходе послания Федеральному собранию. При этом он отметил, что россияне должны получить их к середине августа, чтобы успеть подготовить детей к учебному году.

Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал также подумать о новых мерах поддержки семей. В качестве таковых он предложил освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте и сделать детский туристический кешбэк ежегодным.