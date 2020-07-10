На Байконур из-за вспышки коронавируса 10 июля прибудет медотряд ФМБА

https://static.news.ru/photo/9de690f8-c27a-11ea-9b3d-fa163e074e61_660.jpg Байконур Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ещё один медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) прибудет на спецборте Роскосмоса в пятницу, 10 июля, на Байконур из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что медотряд приедет во главе с руководителем ФМБА России Владимиром Романовым и начальником управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаилом Ратмановым.

Кроме того, на Байконур доставят четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 10 дополнительных кроватей, 10 медицинских мониторов, 10 концентраторов кислорода, передвижной рентгеновский аппарат и шесть тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.

Ранее в Байконуре заявили о нехватке врачей и бригад скорой помощи для быстрого реагирования на все случаи заражения коронавирусом.