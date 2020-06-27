На Байкале появилось судно, способное очищать воду от нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/5758c8b4-b969-11ea-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rechvodput.ru

Танкер-буксировщик «имени Героя Советского Союза Георгия Москалёва» будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новое экологическое судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. Кроме того, оно может перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды.

Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве таких судов ещё не было, — цитирует агенство сообщение пресс-службы главы Бурятии Алексея Цыденова.

Считается, что эксплуатация многофункционального экологического судна позволит существенно изменить ситуацию в сфере водного транспорта и улучшить экологическую ситуацию на Байкале.

В пресс-службе сообщили, что длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,23 метра, высота борта 2,6 метра, осадка 1,80 метра. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж из семи человек. Его строительство обошлось в 625 миллионов рублей.

Заказчиком танкера выступило ФКУ «Речводпуть» Росморречфлота. Строительство вело два года ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

Как писал NEWS.ru, озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих воду. Если ещё десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало повсеместным, говорят учёные.