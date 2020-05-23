На Алтае мужчина украл у знакомого стадо коз и овец

https://static.news.ru/photo/d6d775ae-9dd0-11ea-a859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай угнал у знакомого часть стада и продал скупщикам. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

По данным пресс-службы регионального МВД, 37-летний мужчина, находясь в урочище Кара-Торгун, решил украсть часть коз и овец из стада своего знакомого. К месту выпаса подозреваемый добрался на коне, после чего отогнал 30 животных к своей отаре и продал.

Сотрудники правоохранительных органов установили место сбыта, а также возбудили уголовно дело о тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, передают «Новости Горного Алтая».

Ранее NEWS.ru писал, что суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который совершил кражу из служебного автомобиля участкового.