На Алтае мужчина украл у знакомого стадо коз и овец

Житель села Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай угнал у знакомого часть стада и продал скупщикам. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.
По данным пресс-службы регионального МВД, 37-летний мужчина, находясь в урочище Кара-Торгун, решил украсть часть коз и овец из стада своего знакомого. К месту выпаса подозреваемый добрался на коне, после чего отогнал 30 животных к своей отаре и продал.
Сотрудники правоохранительных органов установили место сбыта, а также возбудили уголовно дело о тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба,
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