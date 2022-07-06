На 70-м году жизни скончался известный российский бард Леонид Сергеев

Фото: Сергей Фомин/Global Look Press

Леонид Сергеев

Российский поэт и музыкант, участник бард-проекта «Станция Сибирь» Леонид Сергеев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает группа проекта в соцсети «ВКонтакте». Причины смерти не уточняются.

Светлой дороги, Лёня, — написала администрация паблика бард-проекта «Станция Сибирь».

Широкому кругу лиц Сергеев известен по участию в передаче «Веселые ребята», а также сотрудничеству с киножурналами «Хочу всё знать» и «Фитиль». В последнем он также работал главным редактором в 2001 году.

В 2019 году музыкант запустил собственный подкаст «Ну, па-ап», в котором обсуждал со своей дочерью новые открытия в сфере цифровой культуры. В последние дни бард жил и работал в Москве.

Ранее стало известно, что в возрасте 51 года умер российский композитор и музыкант Олег Эмиров. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Эмиров был известен как музыкант групп «Сплин», Tequilajazzz и «Колибри», где несколько лет играл на клавишных.