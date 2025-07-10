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10 июля 2025 в 09:23

Мясной кубдари на кефире — готовлю так, и больше никаких жирных чебуреков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт превращает традиционное блюдо в более легкий, но не менее вкусный вариант. Нежное тесто на кефире и сочная мясная начинка с овощами создают идеальный баланс. Хрустящая корочка и ароматные специи делают кубдари отличной альтернативой жирным чебурекам.

Ингредиенты:

  • мука — 450 г;
  • кефир — 250 мл;
  • растительное масло — 70 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • зелень — 2 ст. л.;
  • специи — по вкусу;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать кефир, яйцо, масло и соль.
  2. Добавить муку с разрыхлителем, замесить.
  3. Накрыть и оставить на 30 минут.
  4. Смешать фарш, мелко нарезанные лук, перец и зелень.
  5. Добавить специи по вкусу.
  6. Тесто разделить на части, раскатать лепешки.
  7. Выложить начинку, защипнуть края, сделать надрезы сверху.
  8. Смазать желтком, смешанным с молоком.
  9. Выпекать при 190 °C 25 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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