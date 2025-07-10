Мясной кубдари на кефире — готовлю так, и больше никаких жирных чебуреков

Мясной кубдари на кефире — готовлю так, и больше никаких жирных чебуреков

Этот рецепт превращает традиционное блюдо в более легкий, но не менее вкусный вариант. Нежное тесто на кефире и сочная мясная начинка с овощами создают идеальный баланс. Хрустящая корочка и ароматные специи делают кубдари отличной альтернативой жирным чебурекам.

Ингредиенты:

мука — 450 г;

кефир — 250 мл;

растительное масло — 70 мл;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш — 600 г;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 0,5 шт.;

зелень — 2 ст. л.;

специи — по вкусу;

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешать кефир, яйцо, масло и соль. Добавить муку с разрыхлителем, замесить. Накрыть и оставить на 30 минут. Смешать фарш, мелко нарезанные лук, перец и зелень. Добавить специи по вкусу. Тесто разделить на части, раскатать лепешки. Выложить начинку, защипнуть края, сделать надрезы сверху. Смазать желтком, смешанным с молоком. Выпекать при 190 °C 25 минут до золотистой корочки.

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