Мясной кубдари на кефире — готовлю так, и больше никаких жирных чебуреков

Этот рецепт превращает традиционное блюдо в более легкий, но не менее вкусный вариант. Нежное тесто на кефире и сочная мясная начинка с овощами создают идеальный баланс. Хрустящая корочка и ароматные специи делают кубдари отличной альтернативой жирным чебурекам.
Ингредиенты:
- мука — 450 г;
- кефир — 250 мл;
- растительное масло — 70 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 0,5 шт.;
- зелень — 2 ст. л.;
- специи — по вкусу;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Приготовление:
- Смешать кефир, яйцо, масло и соль.
- Добавить муку с разрыхлителем, замесить.
- Накрыть и оставить на 30 минут.
- Смешать фарш, мелко нарезанные лук, перец и зелень.
- Добавить специи по вкусу.
- Тесто разделить на части, раскатать лепешки.
- Выложить начинку, защипнуть края, сделать надрезы сверху.
- Смазать желтком, смешанным с молоком.
- Выпекать при 190 °C 25 минут до золотистой корочки.
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