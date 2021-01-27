МВД призвали уточнить порядок введения реестров иностранных работников

https://static.news.ru/photo/63e56a8c-608b-11eb-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Эксперт по трудовой миграции Вячеслав Поставнин заявил, что введение новых электронных реестров иностранных работников и работодателей в РФ может поставить под угрозу процесс легализации мигрантов.

С инициативой о введении электронных реестров ранее выступило Министерство внутренних дел. В ведомстве сообщили, что новшество предполагает корректировку порядка привлечения иностранцев к трудовой деятельности и создание единого механизма легализации для них. Поставнин в беседе с телеканалом «360» отметил , что в России уже ведётся работа над цифровой платформой, которая должна применяться в тех же целях.

Мне известно, что в МВД создаётся такая новая цифровая платформа миграционная, в результате которой все мигранты получат электронные паспорта. Вот если эти реестры подразумевают просто модули в этой цифровой платформе, то я не вижу в этом проблем. А если это отдельные будут реестры, тогда мне совершенно очевидно, что это будет мешать процессу легализации и приведёт только к дополнительной нелегальной составляющей, — выразил мнение эксперт.

Поставнин считает, что МВД должно разъяснить, что представляют из себя новые электронные реестры. По мнению эксперта, инициатива ведомства потенциально может оказать эффект, прямо противоположный заявленным целям, осложнив легализацию трудовых мигрантов.

В МВД подчеркнули, что введение реестров уже оформлено в виде нормативного акта. Инициативу одобрили в кабмине.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить привлечение мигрантов на стройки. Представить свои предложения кабмин должен до 1 марта, писал NEWS.ru.