МВД подало в суд на генерала из-за куртки

https://static.news.ru/photo/0806e650-ca7b-11eb-ac28-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Подведомственное МВД учреждение подало в суд на бывшего замглавы следственного департамента ведомства генерал-майора Александра Краковского. Предметом спора стала «не доношенная по сроку» форменная куртка, сообщает РБК.

Иск принят Тушинским судом, беседа по нему назначена на 17 мая. Истцом выступает ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ГЦАХиТО МВД). Учреждение требует возместить ущерб, причинённый при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей. Сумма иска составляет 84 тысячи рублей.

Краковский до 10 июня пребывал под арестом. Его обвиняют в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. Адвокат генерала Николай Ушаков пояснил изданию, что тот не мог вернуть куртку, поскольку находился под стражей. Он добавил, что сам с иском пока не ознакомился и детали его прокомментировать не может.

Кроме того, он не исключил, что дело в отношении Краковского может «повернутся в другую сторону» и тогда МВД придётся отзывать иски и восстанавливать генерала на службе.

Ранее сообщалось, что дело против Краковского было возбуждено главой СКР Александром Бастрыкиным. Ещё одним его фигурантом является генерал МВД Александр Бирюков.