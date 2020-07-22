Басманный суд признал законным арест генералов МВД по делу о коррупции

https://static.news.ru/photo/786563fa-cb7a-11ea-b4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о коррупции, заведённое Следственным комитетом РФ против экс-заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, является законным. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Суд не может дать оценку доказательств в рамках расследования уголовного дела, в жалобе отказать, — говорится в судебном решении, сообщает ТАСС.

Один из адвокатов просил признать возбуждение уголовного дела в отношении его подзащитного незаконным.

Уголовное дело было возбуждено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным по материалам Главного управления Собственной безопасности министерства 1 апреля. Подозреваемые были задержаны и допрошены сотрудниками ФСБ 2 апреля. Им предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. 3 апреля Басманный суд столицы арестовал фигурантов дела.

По данным следствия, Бирюков и Краковский ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова, а также оказали содействие по переводу Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Мужчину обвиняют в мошенничестве на 3,75 млрд рублей. Он является главой компании «Оптима девелопмент».

NEWS.ru писал, что 26 мая Басманный суд продлил арест Краковского и Бирюкова до 1 сентября 2020 года.