МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

https://static.news.ru/photo/0aafacd4-926e-11ea-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел отказывается ужесточать ответственность за побои, которые квалифицируются как домашнее насилие. Сейчас за это предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Вопрос об ужесточении наказания прорабатывался с Минюстом. Предлагалось, в частности, заменить штраф сразу на административный арест, сообщает ТАСС. Но такие изменения в итоге признали нецелесообразными, поскольку усмотрели несоразмерность административной и уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось в РФ на 13%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.