https://static.news.ru/photo/591a0922-4ee0-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Большинство мужчин считает свой выход на пенсию на пять лет позже женщин ущемлением своих прав. Так показало исследование, проведённое сервисом SuperJob.

Считают такое положение дел ущемлением своих прав 41% мужчин. Согласны с этим 28% женщин. Согласны с поздним сроком выхода мужчин на пенсию 44% представителей сильного пола, а также 50% женщин, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если их накопления хранились в НПФ. Законопроект, где заложено новое правило, готовят ко второму чтению в Госдуме.