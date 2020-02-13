Большинство мужчин считает свой выход на пенсию на пять лет позже женщин ущемлением своих прав. Так показало исследование, проведённое сервисом SuperJob.
Считают такое положение дел ущемлением своих прав 41% мужчин. Согласны с этим 28% женщин. Согласны с поздним сроком выхода мужчин на пенсию 44% представителей сильного пола, а также 50% женщин,
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если их накопления хранились в НПФ. Законопроект, где заложено новое правило, готовят ко второму чтению в Госдуме.
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