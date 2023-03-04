Мужчинам дали совет по выбору идеального подарка женщинам на 8 Марта Психотерапевт Наумова рекомендовала мужчинам советоваться с женщиной о подарке на 8 Марта

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Цветы и сладости всегда являются универсальными и очень хорошими подарками для супруги, дочери или тещи на 8 Марта, рассказала NEWS.ru семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, чтобы мужчина выбрал правильный подарок, ему необходимо прислушиваться к желаниям своей второй половинки. Хорошими подарками на 8 Марта также станут запоминающиеся сюрпризы, совместные поездки, спа-процедуры и косметика.

Близкие всегда знают, какие цветы и сладости любят женщины. Это всегда универсальный и очень хороший подарок. Также хороши будут сюрпризы, совместные поездки, спа-процедуры, кремы. Подойдут подарки по увлечениям, например, набор для вышивки, — сказала Наумова.

Чтобы праздник удался и подарок понравился, лучше всего задать девушке или супруге вопрос, что бы она хотела получить на 8 Марта. Психолог считает, что мужчинам не стоит пренебрегать такой возможностью. Если же в семье принято преподносить сюрпризы, тогда нужно действовать из интересов и нужд женщин.

Аналитики «Чек индекса» ранее рассказали, что букет к Международному женскому дню будет стоить около трех тысяч рублей. Этот показатель вырос к 2022 году примерно на 10–12%. Мужчин предупредили, что к 8 Марта цветы традиционно дорожают из-за повышенного спроса.