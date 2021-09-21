Не боюсь закручивать гайки: телеведущий «России 1» о работе в ГД

Телеведущий «России 1» Евгений Попов, выигравший выборы в Кунцевском округе Москвы, назвал в разговоре с NEWS.ru своей главной целью при работе в Госдуме установление национального стандарта благополучия, который выражается в равном доступе всех россиян к государственным услугам. Он также намерен бороться с водителями, закрывающими номера на автомобилях.

Идей много. <...> Главная цель — это национальный стандарт благополучия: равный доступ к государственным услугам всем гражданам России. Это касается и поликлиник, и МФЦ, и образования, и других сфер, где государство оказывает свои услуги населению, — рассказал Попов.

Он также планирует заниматься решением проблем трудовой бедности. Журналист подчеркнул, что «человек труда должен жить достойно». Попов хочет вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Телеведущий выступает против того, что в московских дворах устраиваются стоянки такси. Он намерен способствовать запуску закона, который введёт такие ограничения. Попов выступает за серьёзное наказание для тех водителей, которые закрывают номера автомобилей.

Очень хочется сделать так, чтобы люди, которые закрывают номера от камер бумажками, масками, несли серьёзную ответственность. <...> Нужно очень строго карать тех людей, кто это делает, потому это, во-первых, опасно, во-вторых, не позволяет идентифицировать транспортное средство. Здесь не боюсь закручивания гаек, — подчеркнул Попов.

По его словам, существует закон о запрете закрывания номеров, но он не выполняется. Телеведущий считает, что закон нужно доработать, чтобы человек, который ходит по парковкам и выписывает штрафы, имел право снимать бумажки с номеров и при этом был защищён от агрессии водителя, который таким образом нарушает правила дорожного движения.

Попов был выдвинут партией «Единая Россия». Он набрал 35,17% голосов, опередив кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, у которого 31,65% голосов.

Ранее эрудит Анатолий Вассерман, победивший на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, заявил о необходимости изменения системы образования. Он считает, что образование и здравоохранение более всего пострадали от деятельности «тоталитарной секты либералов».