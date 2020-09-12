Мурашко сообщил о подготовке к регистрации ещё одной вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1eb758fe-f4d8-11ea-a9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разработка второй российской вакцины от коронавируса, которую создаёт Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», идёт в штатном режиме. Об этом проинформировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В ближайшее время, уточнил он, планируется вывести медпрепарат на стадию регистрации.

Сейчас она [вакцина] завершает клинические исследования. После этого пройдёт экспертизу, если клинические исследования покажут, [что] благоприятно всё, — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Сейчас вакцина находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Все добровольцы, получившие препарат, чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационаров.

Предполагается, что регистрация может состояться уже в конце сентября.

Тем временем первая российская вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей. Параллельно препарат проходит третью фазу клинических исследований, писал NEWS.ru.