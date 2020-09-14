Мурашко: РФ не испытывает проблем с лекарствами для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7ae087f8-f687-11ea-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что страна в борьбе с новой коронавирусной инфекцией не испытывает никаких проблем с лекарствами.

Сегодня мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными, — подчеркнул министр в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, властям удалось своевременно изменить регуляторную базу, что позволило выводить в гражданский оборот медицинские изделия и лекарственные препараты без каких-то бюрократических проволочек. При этом все условия безопасности были соблюдены, передаёт РИА Новости.

Ранее российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Как писал NEWS.ru, в России начался третий, пострегистрационный этап исследований отечественной вакцины от коронавируса. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.

Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России будут прививать людей из группы риска — учителей и медработников. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку.