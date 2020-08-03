Мурашко: РФ делает всё для защиты туристов в Сочи и Абхазии от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0541ff8-d59d-11ea-b383-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdrav.gov.ru

Российские медики предпринимают все меры, чтобы обезопасить от коронавируса российских путешественников, которые отправились на отдых в Сочи и Абхазию. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Во время рабочей поездки в Сочи он отметил, что туристам, в случае необходимости, окажут медицинскую помощь. Как рассказал Мурашко, перед открытием границ в Абхазию выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи.

В том числе, сегодня мы дополнительно развёртываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придётся вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приёма гостей — туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс оказания медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии, — цитирует Мурашко ТАСС.

2 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.

Минздрав частично признанной Республики Абхазия не был готов к открытию границы с Россией. В этот же день замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что медицина страны может «захлебнуться» в связи с открытием границ с РФ. Он отметил, что в стране ещё до открытия перехода произошла вспышка. В результате начала заполняться Гудаутская больница, сообщается в Facebook ведомства. Каждый день врачи выявляют восемь – десять новых случаев.

Как писал NEWS.ru, туристические компании будут вписывать в страховку риски по коронавирусу. Это поможет минимизировать дополнительные затраты не только в случае заболевания, но и в случае помещения в обсерватор.