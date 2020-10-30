Муфтий: убийства не могут восстановить честь ислама и пророка

https://static.news.ru/photo/09f2e1dc-1aa2-11eb-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин заявил, что убийства и насилие нельзя считать поступками, очищающими честь ислама и пророка Мухаммеда.

Совершённые убийства ни в коей мере не могут считаться поступками по восстановлению чести и доброго имени ислама и пророка нашей религии (мир ему и благословение Аллаха). Сам пророк при жизни сталкивался с самыми тяжкими оскорблениями, покушениями и злодеяниями, на которые неизменно отвечал прощением и великодушием, — приводит его слова РИА Новости.

Муфтий добавил, что наказание за оскорбление религии — это «прерогатива Всевышнего». Он от себя и от лица 25 млн мусульман в России принёс соболезнования народу Франции в связи с убийствами на улицах французских городов.

В то же время председатель Совета муфтиев осудил публикации карикатур на пророка Мухаммеда и назвал это провокацией.

Публикация и дальнейшее тиражирование оскорбительных карикатур, которые мы самым решительным образом осуждаем, являются грубейшей провокацией, — заявил муфтий.

Как сообщал NEWS.ru, утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru.