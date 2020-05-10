Москвичка рассказала о брошенной медиками у подъезда пенсионерке

Сотрудники московской клинической больницы имени Спасокукоцкого оставили у подъезда 80-летнюю Раису Фомкину, выписанную после лечения коронавирусной инфекции.
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Шайдулина вызвала пенсионерке скорую помощь, так как Фомкина плохо себя чувствовала. Приехавшие медики не стали госпитализировать женщину, но помогли поднять её на четвёртый этаж. Неравнодушная девушка смогла узнать номер сына пенсионерки в больнице. Прибывшие по вызову медработники пообещали разобраться, почему их коллеги так непрофессионально повели себя.
Шайдуллина опубликовала выписку из медкарты пенсионерки, где значилось, что Фомкина провела в больнице 11 дней и у неё был выявлен коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Курске, по которому проводит проверку местная прокуратура. Семейная пара утверждает, что в Курской областной детской больнице отказались принимать их ребёнка, который позже скончался.
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