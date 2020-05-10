Москвичка рассказала о брошенной медиками у подъезда пенсионерке

https://static.news.ru/photo/58c8a5ee-92e9-11ea-a4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской клинической больницы имени Спасокукоцкого оставили у подъезда 80-летнюю Раису Фомкину, выписанную после лечения коронавирусной инфекции.

Об этом написала в Facebook очевидица София Шайдуллина. По её словам, 9 мая около 14:00 она увидела на лавочке растерянную пожилую женщину. Пенсионерка рассказала, что сидит так с утра, после того как её выписали из больницы. Фомкина говорила медработниками, что ключи от квартиры есть только у сына, которому она позвонить не может, так как потеряла телефон. Однако те просто оставили её на ближайшей к подъезду лавке и уехали.

Шайдулина вызвала пенсионерке скорую помощь, так как Фомкина плохо себя чувствовала. Приехавшие медики не стали госпитализировать женщину, но помогли поднять её на четвёртый этаж. Неравнодушная девушка смогла узнать номер сына пенсионерки в больнице. Прибывшие по вызову медработники пообещали разобраться, почему их коллеги так непрофессионально повели себя.

Шайдуллина опубликовала выписку из медкарты пенсионерки, где значилось, что Фомкина провела в больнице 11 дней и у неё был выявлен коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Курске, по которому проводит проверку местная прокуратура. Семейная пара утверждает, что в Курской областной детской больнице отказались принимать их ребёнка, который позже скончался.