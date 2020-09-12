Москвичи, чьи голоса аннулировали из-за ошибки УИК, проголосуют повторно

https://static.news.ru/photo/98cca1d8-f5c0-11ea-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избиратели в Москве, чьи голоса были аннулированы из-за нарушения процедуры членами УИК при организации голосования на дому, проголосуют повторно.

Избиратели <...> оказались таким образом лишены избирательного права. Основания для отказа в предоставлении им права на участие в выборах не имеется. Члены УИК решили провести голосование вне помещения для голосования и предоставить этим избирателям возможность реализовать своё активное избирательное право, — сообщил в Telegram-канале Мосгоризбирком.

Ранее бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы были аннулированы. Об этом заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах столицы — Бабушкинском и Марьино. Со 2 сентября стартовало досрочное голосование на участках, а в электронном формате оно прошло 11 и 12 сентября. Электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, а 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.