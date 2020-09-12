В московской УИК аннулировали бюллетени для голосования

https://static.news.ru/photo/55c76696-f5b8-11ea-9dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы были аннулированы. Об этом заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

УИК 537 аннулированы бюллетени в урне номер один по надомному голосованию. Вышли без реестра избирателей, — сообщил руководитель штаба в Telegram-канале.

Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах столицы — Бабушкинском и Марьино. Со 2 сентября стартовало досрочное голосование на участках, а в электронном формате оно прошло 11 и 12 сентября. Электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, а 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.

Ранее в подмосковном Подольске аннулировали порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин. По его словам, инцидент никак не повлияет на исход выборов, а Мособлизбирком разберётся в этой ситуации досконально.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.