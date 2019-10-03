https://static.news.ru/photo/b7eaf69c-a11a-11e9-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

После аномально тёплого четверга жителей столичного региона ожидает резкое ухудшение погоды из-за активности циклонов. В пятницу, 4 октября, ожидается дождь и до 14 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра , будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом к вечеру похолодает до плюс 7 градусов.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В субботу, 5 октября, столбики термометров не поднимутся выше плюс 8 градусов. Ожидается мокрый снег.

В начале следующей недели температура воздуха в дневное время может понизиться до отрицательных значений.

Ранее News.ru писал о том, что заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в разговоре с журналистами заявил, что сроки прихода бабьего лета на территорию столицы будут сдвигаться. Они, как говорит специалист, будут зависеть от процессов глобального потепления. По словам эксперта, в столице октябрь стал на полтора градуса менее холодным за последние 30 лет.