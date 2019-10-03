После аномально тёплого четверга жителей столичного региона ожидает резкое ухудшение погоды из-за активности циклонов. В пятницу, 4 октября, ожидается дождь и до 14 градусов тепла.
По данным
Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.
В субботу, 5 октября, столбики термометров не поднимутся выше плюс 8 градусов. Ожидается мокрый снег.
В начале следующей недели температура воздуха в дневное время может понизиться до отрицательных значений.
Ранее News.ru писал о том, что заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в разговоре с журналистами заявил, что сроки прихода бабьего лета на территорию столицы будут сдвигаться. Они, как говорит специалист, будут зависеть от процессов глобального потепления. По словам эксперта, в столице октябрь стал на полтора градуса менее холодным за последние 30 лет.
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