Москвичей предупредили о «погодных качелях» на следующей неделе Синоптик Шувалов: москвичей ожидают погодные качели на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели москвичей ждет весьма заметное потепление, 30 октября температура воздуха повысится до десяти градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако вторая половина недели окажется полной противоположностью первой, добавил метеоролог. По его словам, москвичам нужно готовиться к погодным качелям.

В начале следующей недели москвичей ждет значительное, весьма заметное потепление. К вечеру понедельника температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла. Теплый фронт накроет среднюю полосу, и от снега в столице не останется следа. Также 30 октября прогнозируется дождь. До середины недели мы останемся в теплом секторе. Среда станет самым теплым днем на неделе, когда температура может подняться до 11–13 градусов по области. При этом вторая половина недели окажется полной противоположностью первой. Москвичам нужно готовиться к погодным качелям, — рассказал Шувалов.

Синоптик пояснил, что 2 ноября Москва попадет в центр холодного циклона, ветер изменится на северо-западный и температура воздуха начнет резко понижаться. В ночь на пятницу по области прогнозируется до минус пяти градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.