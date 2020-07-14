Москвичей предупредили о начале сильного ливня

https://static.news.ru/photo/6fe230f2-c5ce-11ea-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером в Москве ожидается сильный ливень, пик осадков придётся на период с 18 часов вторника, 14 июля, до 4-5 часов ночи среды, 15 июля, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В центре Москвы у нас начнётся дождь после 16 часов. Наибольшая интенсивность дождя будет с 18 часов сегодняшнего дня до 4-5 часов ночи завтрашнего дня, — отметила Позднякова в беседе с РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля. В Москве и области ожидается сильный ветер 7–12 м/с с порывами 15–20 м/с и грозы.

Как уточняется, температура воздуха в столице не прогреется выше 19 градусов, по области — не более 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление стремительно падает и составит 734 мм рт. ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина месячной нормы осадков (свыше 50 миллиметров) может выпасть в Москве в ближайшие дни. Всему виной грозовой фронт, накрывший европейскую часть РФ. Вместе с проливными дождями в столичный регион придёт похолодание.