Общество

На Москву и область обрушатся мощнейшие ливни

12:25, 14 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. По данным синоптиков, в столичный регион придут сильнейшие дожди.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении центра.

Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля. Кроме того, в Москве и области ожидается порывистый ветер и грозы. Из-за этого объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина месячной нормы осадков (свыше 50 миллиметров) может выпасть в Москве в ближайшие дни. Всему виной грозовой фронт, накрывший европейскую часть РФ. Вместе с проливными дождями в столичный регион придёт похолодание.

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