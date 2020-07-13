На Москву и область обрушатся мощнейшие ливни

https://static.news.ru/photo/d4b3840a-c5b4-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. По данным синоптиков, в столичный регион придут сильнейшие дожди.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении центра.

Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля. Кроме того, в Москве и области ожидается порывистый ветер и грозы. Из-за этого объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина месячной нормы осадков (свыше 50 миллиметров) может выпасть в Москве в ближайшие дни. Всему виной грозовой фронт, накрывший европейскую часть РФ. Вместе с проливными дождями в столичный регион придёт похолодание.