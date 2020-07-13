Холодный атмосферный фронт накроет Москву в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/ddcc9df0-c4fc-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летний зной временно покинул Московский регион. Его сменят дожди, грозы и сильный ветер, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, мегаполис окажется во власти холодного атмосферного фронта, который «отутюжит» город.

Она добавила, что 13 июля 2020 года на западе Московского региона сохранится почти жаркая погода — воздух прогреется до +25-27 градусов по Цельсию, передаёт телеканал «360». Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

Проливные дожди ожидаются днём 14 июля и в ночь на 15-е число. Синоптики прогнозируют до половины месячной нормы осадков. Из-за непогоды температура может упасть — в ночь на 14-е воздух остынет до +15 — +17.

Завтра (14 июля. — NEWS.ru) в городе +21...+23 градуса, по области — +20...+25. Но уже завтра местами сильный дождь и ветер будут практически в течение всех суток. <...> Погода штормовая, — отметила Позднякова.

Она подчеркнула, что 16 и 17 июля теплее не станут. Днём прогнозируется не больше +20 — +21 градуса, в ночное время — около +15 градусов. Но из-за сильных порывов ветра температура покажется холоднее реальной.

Смена характера погоды произойдёт к субботе. Атмосферное давление повысится. Мы будем в седловине антициклона. Температура ночью — до +13 градусов, по области — до +9. В отдельных местах будет +6...+7 градусов, — резюмировала метеоролог.

По её словам, дневные показатели температуры начнут постепенно повышаться и достигнут +21 — +23 градусов Цельсия, но это всё равно ниже климатической нормы на 2–2,5 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов — аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи, писал NEWS.ru.

В результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере. Вместо того чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся с севера на юг и с юга на север. Это приводит к «неоднородному» изменению климата: в экваториальных районах колебания температуры незначительны, зато они существенны в наших краях.