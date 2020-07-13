«Половина месячной нормы»: москвичей предупредили о проливных дождях

https://static.news.ru/photo/454f4bdc-c500-11ea-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина месячной нормы осадков (свыше 50 миллиметров) может выпасть в Москве в ближайшие дни. Всему виной грозовой фронт, накрывший европейскую часть РФ. Вместе с проливными дождями в столичный регион придёт похолодание.

Умеренные дожди прогнозируются во второй половине дня 13 июля 2020 года. Воздух прогреется до +25 градусов Цельсия. 14 июля показатели упадут до +19, мегаполис накроет ливень, который продолжится до утра 15 июля, передаёт «Москва 24».

Первыми удар стихии приняли регионы на северо-западе РФ. 11 июля в Смоленской области выпало 15-20 миллиметров осадков. В Ленинградской области дожди дополнились сильным ветром с порывами до 23 м/с. Также непогода «зацепила» запад Подмосковья. Из-за ливней в Наро-Фоминском и Можайском городских округах подтоплены более 120 дачных участков. Всего в Мособласти залило 278 приусадебных участков и 150 частных домов.

В Московском регионе до утра 15 июля продлили жёлтый уровень погодной опасности. В самом мегаполисе предупреждение действует с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля, в Подмосковье — с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летний зной временно покинул столичный регион. Его сменят дожди, грозы и сильный ветер, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, мегаполис окажется во власти холодного атмосферного фронта, который «отутюжит» город. Она добавила, что 13 июля 2020 года на западе Московского региона сохранится почти жаркая погода — воздух прогреется до +25-27 градусов по Цельсию.