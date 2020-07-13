Синоптики предупредили о рисках подтопления из-за дождя в Москве

https://static.news.ru/photo/fd0374e6-c597-11ea-b409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурная погода, сильные ливни и порывистый ветер ожидают москвичей во второй половине дня 14 июля. Температура воздуха в столице не прогреется выше 19 градусов, по области — не более 20 градусов выше нуля.

Днём дождь ожидается временами, а на вечер придётся пик дождей. В период с 15:00 до 21:00 на столицу прольётся 31 мм осадков, это примерно три ведра на квадратный метр московских улиц, приводит слова ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИА Новости.

Тридцать один миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоёмов из берегов, ливнёвки не будут справляться, — предупредил Тишковец.

Также в столице ожидается северный ветер 7–12 м/с с порывами 15–20 м/с. Атмосферное давление стремительно падает и составит 734 мм рт. ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина месячной нормы осадков (свыше 50 миллиметров) может выпасть в Москве в ближайшие дни. Всему виной грозовой фронт, накрывший европейскую часть РФ. Вместе с проливными дождями в столичный регион придёт похолодание.