Москвичам рассказали о работе офисов и учебных заведений осенью

https://static.news.ru/photo/4c534ac4-dd69-11ea-a66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офисы и учебные заведения в Москве нынешней осенью будут работать в штатном режиме. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории.

В результате ослабления введённых ранее ограничений в Москве поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения, писал NEWS.ru.