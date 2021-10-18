Москвичам пригрозили штрафами в транспорте за неправильно надетые маски

Контролёры в московском общественном транспорте будут выписывать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она не закрывает нос и рот. Многие пассажиры отказываются носить маску правильно в отсутствие контроля. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он подчеркнул , что почти все пассажиры заходят в метро в масках, но проходя линию контроля у турникетов, некоторые из них опускают её на подбородок или вовсе снимают. Между тем маска защищает только в том случае, если полностью закрывает нос и рот.

Контролёр вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания, — сказал Султанов.

Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу жителя Якутии, которого привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при ЧС. Мужчина хотел обжаловать штраф, но Верховный суд назвал нахождение в магазине без маски во время пандемии значительным правонарушением.

Юристы заявили, что это решение может являться как профилактическим, так и политическим, призванным наполнить бюджет за счёт штрафов.