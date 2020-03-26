https://static.news.ru/photo/670b5e72-6f25-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тёплая, облачная погода без осадков и высокое атмосферное давление в 760 миллиметров ртутного столба ожидают москвичей в четверг, 26 марта. Столбик термометра должен приблизиться к рекордной для этого дня отметки в 15 градусов.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА Новости.

Переменная облачность, максимальная температура воздуха в центре столицы — плюс 13—15 градусов, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла, — отметил синоптик.

Он добавил, что рекордом для 26 марта в Москве является температура воздуха в 15,1 градуса. Такая погода была в столице в 1973 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало следующей недели, которая станет для большей части россиян нерабочей, погода будет более облачной, чем в конце нынешней недели. Давление в центре Европейской части России снизится и станет немного ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, дневные температуры упадут на 5–7 градусов уже в воскресенье, 29 марта.