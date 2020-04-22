Москвичам объяснили, что такое «ближайший магазин»

https://static.news.ru/photo/f9bc10ae-84c4-11ea-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия столицы объяснила введённые в городе меры против распространения коронавируса. Там рассказали, что означает понятие «ближайший магазин».

Для людей, которые хотят купить продукты или посетить аптеку, нет требования высчитывать расстояние от торговой точки до дома, передаёт «Профиль». Никаких чётких требований не существует, отметили в городской администрации.

Как писал NEWS.ru, Москва — главный очаг коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей заразились. Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых.