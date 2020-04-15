Москвич рассказал, как обходил кордоны на дорогах

https://static.news.ru/photo/4a218214-7f1f-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из жителей столицы поделился историей, как пытался попасть в подмосковный город Одинцово. Его не пустили сотрудники ДПС из-за того, что у него «московский пропуск, а нужен областной».

Однако мужчина не растерялся и решил не отступать от намеченной цели, ведь перемещаться ему необходимо из-за профессиональных обязанностей. Слушатель радио «Говорит Москва» оформил рабочий пропуск из-за трудовой деятельности в сфере доставки.

Поехал в Одинцово, и на въезде в город огромнейшая пробка часа на полтора, наверное. Отстоял пробку, подъезжаю. Они подходят, показываю им код на телефоне. А они говорят: «Дружище, у тебя пропуск московский, а нужен областной. Так что давай, разворачивайся». Пытался доказать, что пропуск действителен. Я развернулся, постоял маленько, полчаса. Пытался по новой зарегистрироваться. Дальше смотрю, эти сотрудники уехали, подъехала смена. Всё, я свободно проехал, — поделился опытом мужчина.

Другая смена проверила у него пропуск и спокойно пропустила его в Одинцово.

Московские власти объясняли ранее, что цифровой пропуск, выданный для поездок на работу, действует во всём столичном регионе. При этом не важно, где его оформлять.

Оформление пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие на передвижение стало обязательным. При этом со среды цифровой пропуск необходим на любой вид транспорта. Речь идёт как об автомобиле, так и мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Как писал NEWS.ru, ранее московские таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков.