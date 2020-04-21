Московский священник умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/68e16b40-83ea-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

О смерти священника сообщается на сайте РПЦ. Мужчине было 48 лет.

Как писал NEWS.ru, COVID-19 подтверждён у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.

Коронавирус нашли и у священнослужителей храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Помощник его настоятеля протоиерей Александр Тимофеев считает, что церкви нужно было закрыть для прихожан ещё неделю назад. В миру священник был учёным-биологом и понимает всю серьёзность эпидемий.

Остаться дома он убеждал и прихожан храма, где служит. По мнению отца Александра, люди, упрекающие верующих в соблюдении карантина, делают это «не от веры, а от самоуверенности».